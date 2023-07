Novak Djokovic knokt zich tegen Pools opslagkanon naar kwartfinale, maar lijdt wel eerste setverlies op Wimbledon

Zondagavond begon Djokovic aan zijn partij tegen Hurkacz. Hij had het niet onder de markt tegen de boomlange Pool, maar trok wel de eerste twee sets naar zich toe. Djoko had er wel twee keer een tiebreak voor nodig. De avondklok kwam als geroepen voor Hurkacz.

Maandagnamiddag keerden beide spelers terug op Centre Court, en ook het vervolg mocht er wezen. Zo smeerde Hurkacz de Serviër een eerste setverlies aan. Het was slechts uitstel van executie, want in de vierde set kwam Djokovic weer onder stoom en haalde hij de partij naar zich toe.

In de kwartfinale neemt hij het op tegen de Rus Andrey Rublev (ATP 7), die zondag de maat nam van Bublik.

Hurkacz werd bij het verlaten van het court wel op een luid applaus getrakteerd door het publiek.

Novak Djokovic kan Wimbledon na 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 en 2022 voor een achtste keer winnen. Hiermee kan hij het record van Roger Federer evenaren. Vorige maand won hij op het gravel van Parijs een 23ste grand slam. Dat record in het mannentennis kan hij in Londen nog wat aandikken, waarmee hij dan meteen ook op gelijke hoogte zou komen van de Australische Margaret Court, die van 1960 tot 1973 24 grand slams won.

Ook Medvedev naar laatste acht

Net als Novak Djokovic wist ook Daniil Medvedev zich te plaatsen voor de kwartfinales. In de achtste finales ging het Russische derde reekshoofd voorbij de Tsjech Jiri Lehecka (ATP 37), die na twee sets (6-4 en 6-2) in het voordeel van Medvedev geblesseerd moest opgeven. In de kwartfinales wacht de winnaar van het duel tussen het Griekse vijfde reekshoofd Stefanos Tsitsipas (ATP 5) en het Amerikaanse opslagkanon Christopher Eubanks (ATP 43).

Voor Medvedev is een plaats bij de laatste acht zijn beste resultaat ooit op het Londense gras. In 2021 haalde hij de vierde ronde. Ook op de drie andere grandslamtoernooien haalde de Rus al minstens de kwartfinale. Met de US Open van 2021 staat er één grandslamtoernooi op zijn erelijst. Een jaar eerder had hij de ATP Finals gewonnen.

Vorig jaar was Medvedev er door de uitsluiting van Russische en Wit-Russische tennissers niet bij op Wimbledon. De organisatie nam die beslissing na de Russische inval in Oekraïne in februari vorig jaar.