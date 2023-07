Martin pronkt met zijn knalgele Amerikaanse Chevrelot El Camino op treffen aan De Plas

Houthalen-Helchteren

Voor de 40ste keer organiseerde de Free Outlaws een internationaal treffen van niet-alledaagse Amerikaanse wagens aan De Plas in Kelchterhoef. “We verwachtten zo’n 250 deelnemers uit binnen- en buitenland, zoals Zweden, Frankrijk, Nederland, en Luxemburg”, vertelt voorzitter Daniël Gussenhove. “Deze samenkomst aan de Plas is zeer gegeerd. Donderdagavond waren mensen al aan het wachten op de parking om vandaag als eerste binnen te mogen.”

Martin Timmerman uit Gruitrode was een van hen. Hij pronkte met zijn knalgele Amerikaanse bak, een Chevrolet El Camino, voor de Plas. Hij vertroetelt zijn wagen dan ook als zijn baby. “Ze heeft een motor 383-stroker en een vermogen van 435 pk”, vertelt Martin. “Ik puzzelde vorig jaar alles weer in mekaar. Ik werkte 35 jaar bij Ford Genk en ken wel iets van motoren. Ik deed alles zelf, behalve het lakken. Dat liet ik doen. De wagen is gekeurd en mag zo de baan op. Ik ben al 40 jaar bij deze club. Mijn zoon en mijn kleinzoon groeiden op in deze omgeving en zijn hier vandaag ook met hun wagen.” (jli)