Di Rupo verdedigt Waalse wapenexport na kritisch rapport: “Ik laat niet zeggen dat Wallonië zijn verplichtingen niet nakomt”

In een rapport over de export van in Wallonië gefabriceerd wapentuig dat eind juni gepubliceerd werd, zegt het Observatoire des armes wallonnes (OAW) dat die export ondoorzichtig blijft en dat er onvoldoende gegevens worden gepubliceerd. Maar daar is Waals minister-president Elio Di Rupo het niet mee eens. “Ik laat in geen geval zeggen dat Wallonië zijn (internationale) verplichtingen niet nakomt”, klonk het maandag in de bevoegde commissie van het regionale parlement.