Tv-acteur en theatermaker Ronald Van Rillaer (70) overleden

Ronald Van Rillaer is bij het brede publiek bekend als vertolker van Lambik in de musical van Suske en Wiske. Hij werkte verder mee aan tientallen andere theaterstukken, musicals en kindervoorstellingen. Van Rillaer ontwierp ook straat- en bedrijfsanimaties voor de productiehuis Look & Smile, gevestigd in Deurne. Zijn laatste theaterproductie was de monoloog Diego, over Diego Rivera, de man van kunstenares Frieda Kahlo, die hij vorig jaar opvoerde.

Hij speelde ook tal van gastrollen in televisiereeksen als Thuis, Familie, Wittekerke en Zone Stad en had een vaste rol in Kaat & Co.

Ronald Van Rillaer kwam recent ten val tijdens een wandeling met de hond. Hij liep een hersenbloeding op en zijn toestand verbeterde niet meer.