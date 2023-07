Vakbonden stellen premier De Croo ultimatum over pensioenhervorming: “We willen reactie binnen 24 uur”

De overheidsvakbonden willen een persoonlijk onderhoud met premier Alexander De Croo over de pensioenhervorming. Zonder antwoord binnen 24 uur, zullen ze zich beraden over een reactie, klinkt het in een brief aan de eerste minister.

Aanleiding van de brief is het akkoord binnen de regering over de pensioenhervorming. Een van de belangrijkste pensioenmaatregelen uit het akkoord gaat over de plafonnering van de perequatie. Dat is het systeem om de ambtenarenpensioenen welvaartsvast te houden, door ze te koppelen aan de salarisverhogingen van actieve ambtenaren.

Volgens de christelijke, socialistische en liberale overheidsvakbonden gebeurde dat zonder enig sociaal overleg. Dat toont volgens de bonden “de minachting” aan van de regering voor alle personeelsleden in openbare dienst.

De bonden willen dat premier De Croo donderdag persoonlijk aanwezig zal zijn op een vergadering van comité A. Dat is het onderhandelingscomité voor alle overheidsdiensten, waar bonden en overheid met elkaar overleggen. De vabonden willen “een reactie binnen 24 uur”. Dat zal de houding van de vakbonden bepalen, klinkt het. “Als niet aan deze verzoeken wordt voldaan, dan zullen de vakbonden alle mogelijke stappen ondernemen om de belangen van de openbare diensten en het personeel te beschermen.”