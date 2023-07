Hasselt/Genk

Het project Learning Inside Out, waarbij gedetineerden individuele begeleiding krijgen in hun leerloopbaan, dreigt te verdwijnen nu Europa eind dit jaar de financiering stopzet. “Dit project is nochtans een springplank voor gedetineerden om opnieuw in de maatschappij te integreren”, klinkt het bij de Genkse Leerwinkel, die gedetineerden in Hasselt begeleidt.