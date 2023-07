Mango pakt binnenkort uit met realistische avatars

Online shoppen bij Mango zal er in de toekomst een pak realistischer uitzien. De Spaanse keten heeft via haar zogenoemde StartUp Studio geïnvesteerd in Union Avatars, een bedrijf dat digitale personages en avatars maakt.

Union Avatars helpt bedrijven en gebruikers om hun digitale identiteit vorm te geven. Met een reeks tools kunnen ze avatars in verschillende stijlen creëren. Hoe dat concreet in zijn werk zal gaan op de Mango-kanalen? Klanten zullen hyperrealistische digitale versies van zichzelf kunnen inzetten in virtuele pashokjes. Een handigheidje als je de kans op een miskoop wil minimaliseren. Wanneer de avatars precies beschikbaar zullen zijn, is voorlopig niet bekend.

LEES OOK:

De keten is druk bezig met investeren. Mango StartUp Studio, opgericht in 2022, pompte de afgelopen maanden ook al geld in een duurzaamheidsstart-up die focust op de doorverkoop van textielafval, een platform voor de verhuur van feestjurken en accessoires en een bedrijfje dat on-demand salaris- en flexibele verloning regelt. Met deze aanpak hoopt de keten nieuwe groeimogelijkheden te detecteren en deel te nemen aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën of bedrijfsmodellen.