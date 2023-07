Laerke Expeels (17) heeft topvorm te pakken voor haar EK-debuut in Anadia: “Ik hoop al stiekem op een medaille”

Met het Europees kampioenschap baanwielrennen in het Portugese Anadia kan de wielerloopbaan van Laerke Expeels nu echt beginnen. “Vorig jaar was een internationale meeting nog een verre droom. En nu hoop ik zelfs al stiekem op een podiumplaats in de ploegkoers. Wat een evolutie. Dit is echt zot”, zegt de eerstejaarsjuniore uit Dudzele.

Tijdens de internationale meeting in Apeldoorn proefde ze voor het eerst van het hoogste niveau. “Hoewel ik toen niet op mijn best was, kon ik toch al redelijk mooie resultaten boeken. Dat belooft, want dit keer ben ik wel in topvorm. Ik heb in de aanloop naar de titelstrijd goed geluisterd naar mijn lichaam. Als ik me vermoeid voelde, bouwde ik wat extra rust in. Dankzij de uitgekiende begeleiding van mijn coach en trainer sta ik net op tijd helemaal op scherp. Mijn sprintjes zijn goed. Ik laat ook scherpe tijden noteren op de 500 meter. Mijn focus op iets langere spurten zal me goed van pas komen.”

Expeels opent dinsdag haar kampioenschap met de scratch. “Als het op een sprint uitdraait, zit er een mooi resultaat in. Ik stel een plaats bij de beste acht voorop. Ook van de puntenkoers verwacht ik redelijk veel. In die discipline heb je ook een goed eindschot nodig. Op de slotdag werk ik samen met Hélène Hesters (die een jaar ouder is, red.) de puntenkoers af. Ja, we leggen de lat hoog. We gaan voor een medaille. We hebben zowat hetzelfde profiel. Voorlopig kan zij wel nog net iets harder spurten. We zullen ons voluit geven. Een goede prestatie in Anadia kan de deur naar het wereldkampioenschap openen.”

Nations Cup

Aansluitend op het Europees kampioenschap rijdt de renster van Cycling Team Houtland-Westkust nog de Nations Cup in Spanje. “Daarna gaat de riem er eventjes af. Het is mijn bedoeling om ook op de weg te blijven koersen. Door de combinatie blijf ik extra progressie boeken.”

PROGRAMMA’S

Laerke Expeels (juniore)

Dinsdag: scratch

Zaterdag: puntenkoers

Zondag: ploegkoers (met Hélène Hesters)

Marith Vanhove (belofte)

Dinsdag: individuele achtervolging

Woensdag: teamsprint (met Julie Nicolaes en Kjelle Poets)

Vrijdag: puntenkoers

Zondag: ploegkoers (met Katrijn De Clercq)