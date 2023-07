WIMBLEDON. Sabalenka op kruissnelheid naar kwartfinales, 16-jarig toptalent sneuvelt in achtste finales

Sabalenka (WTA 2) ging in de vierde ronde bijzonder vlot in twee sets voorbij de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 22), het 21e reekshoofd: 6-4 en 6-0 na amper 1 uur en 10 minuten. In vier duels verloor De Wit-Russische nummer twee van de wereld deze editie nog maar één set. Dat was in de tweede ronde tegen de Française Varvara Gracheva (WTA 41).

Bij de laatste acht staat ze tegenover de Amerikaanse Madison Keys (WTA 18), het 25e reekshoofd. Eerder op de dag kegelde Keys in de achtste finales het Russische toptalent Mirra Andreeva (WTA 102) uit het toernooi.

Vorig jaar was Sabalenka er in Wimbledon niet bij, omdat Russische en Wit-Russische tennissers toen niet mochten deelnemen na de inval van Rusland in Oekraïne eerder dat jaar. Een jaar eerder behaalde ze in Londen haar beste resultaat met een halvefinaleplaats. Intussen heeft ze op elk grandslamtoernooi al minstens één keer bij de laatste vier gestaan.

Nieuwe kans voor Jabeur

De Tunesische Ons Jabeur (WTA 6) heeft zich voor het derde jaar op rij geplaatst voor de kwartfinales. De verliezende finaliste van 2022 rekende in sneltempo af met de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 9), die het toernooi won in 2011 en 2014. Het stond 6-0 en 6-3 na iets meer dan een uur.

In de kwartfinale neemt Jabeur het op tegen titelverdedigster Elena Rybakina (WTA 3). De 24-jarige Kazachse stond in de achtste finales tegenover de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA 13), die er in de eerste set bij een 4-1 stand in het voordeel van Rybakina geblesseerd de brui aan moest geven. De Braziliaanse leek met de heup te sukkelen.

We krijgen zo een heruitgave van de Wimbledon-finale van vorig jaar. Toen haalde Rybakina het in drie sets van Jabeur, waardoor ze de eerste Kazachse tennisspeelster ooit werd die een grandslamtoernooi kon winnen.

Sprookje van Andreeva zit erop

De Amerikaanse Madison Keys (WTA 18) heeft het avontuur van Mirra Andreeva (WTA 102) een halt toegeroepen. In de achtste finales op het Londense gras haalde ze het in drie sets van het 16-jarige Russische toptalent: 3-6, 7-6 (7/4) en 6-2 na 2 uur en 2 minuten.

In de tweede set keek Keys nochtans tegen een 6-3 en 4-1 achterstand aan, nadat Andreeva meer dan een uur hogeschooltennis op de mat had gelegd. Nadien volgde echter een volledige instorting van de amper zestienjarige Russin, die het steeds lastiger had om het hoofd koel te houden.

Met 16 jaar en 71 dagen op de teller was Andreeva de op twee na jongste qualifier ooit die de vierde ronde wist te halen op Wimbledon. Kim Clijsters (1999) en Coco Gauff (2019) waren nog jonger toen ze zich bij de laatste zestien schaarden in Londen.

Andreeva speelde vorige maand op Roland Garros het eerste grandslamtoernooi in haar carrière. De derde ronde werd daar het eindstation, na verlies tegen Gauff. Even voordien had ze op het prestigieuze WTA 1.000 van Madrid de achtste finales gehaald, na zeges tegen subtoppers als Leylah Fernandez, Beatriz Haddad Maia en Magda Linette.