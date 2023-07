Barbecue-expert proeft hamburgers aan zee en ontdekt twee absolute toppers: “Zo goedkoop?”

De menu’s aan zee grossieren niet enkel in visgerechten, maar ook hamburgers staan op veel kaarten. Voormalig wereldkampioen BBQ Peter De Clercq van grillshop Soto proefde voor ons negen – zo beloofde de kaart toch – ‘verse’ burgers van het huis én moest ferm zoeken om toppers te vinden. “Het is nu toch echt niet zo moeilijk om een deftige hamburger te bakken?” Al werd hij in één zaak ferm van zijn sokken geblazen. “Die prijs kan toch niet correct zijn. Zo weinig?”