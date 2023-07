Groene fiets van Jasper Philipsen en ‘Merci Poupou’ van Mathieu van der Poel gelakt bij M-Level: “Mooie en emotionele opdracht”

De wondermooie ‘Merci Poupou’-fiets waarmee Mathieu van der Poel zondag over de Puy de Dôme reed als eerbetoon aan zijn grootvader Raymond Poulidor, is ontworpen en gelakt door David Meirhaeghe (43) uit Ruiselede. “Het is een van de mooiste en meest emotionele opdrachten die ik ooit gekregen heb”, zegt de West-Vlaamse toplakker. Ook de speciale groene fiets van Jasper Philipsen komt uit zijn spuitcabine.

LEES OOK. “Het wordt best wel emotioneel”: de Tour start in dorp waar Mathieu van der Poel zijn zomers doorbracht

De Tourrit naar de top van de mythische Puy de Dôme stond zondag helemaal in het teken van Raymond Poulidor, die in 1964 op de flanken van deze uitgedoofde vulkaan een heroïsch duel uitvocht met Jacques Anquetil. Speciaal voor deze ene etappe kreeg Mathieu van der Poel via fietsconstructeur Canyon een gepersonaliseerde fiets als intieme hommage aan zijn overleden opa. Behalve ‘Merci Poupou’ staan er tal van oude en nieuwe foto’s op het frame van grootvader Raymond en kleinzoon Mathieu.

Iconische foto

“Christoph Roodhooft, de ploegmanager van Alpecin-Deceunick, is al vele jaren klant bij ons. Hij gaf ons carte blanche voor het ontwerp van deze bijzondere fiets”, zegt David Meirhaeghe van M-Level in Ruiselede, gespecialiseerd in het lakken van frames, helmen en koersbrillen. “We kozen voor een witte fiets met daarop een collage van zwart-witfoto’s van vroeger en nu, waaronder ook het iconische beeld van Raymond Poulidor en Jacques Anquetil, schouder aan schouder op de flanken van de Puy de Dôme in de Tour van 1964.”

M-Level beschikt over de allernieuwste technieken om foto’s met een flinterdunne sticker op het frame aan te brengen en daarna de naden subtiel weg te schuren en vast te zetten met vernis. “Om het effect van oud krantenpapier te creëren gebruikten we een matte vernis”, zegt de broer van ex-wereldkampioen mountainbike Filip Meirhaeghe.

Kleur van nieuwe groene trui

Ook de groene Canyon waarmee Jasper Philipsen vandaag rondrijdt in de Tour de France, komt uit de spuitcabine van M-Level. “Het is identiek dezelfde kleur als de nieuwe groene trui. We hebben daarvoor bij de Tourorganisatie de exacte kleurcombinatie opgevraagd en toegevoegd aan ons kleurenpallet”, zegt David.

Behalve wielerploegen, fietswinkels en groothandelaars kloppen vooral ook vele wielertoeristen aan bij M-Level om hun koersfiets of mountainbike een nieuwe look te geven. Voor het herlakken van een carbonframe moet je ongeveer 750 euro tellen. Dat is niet goedkoop, maar nog altijd minder duur dan een compleet nieuwe racefiets te kopen.

Bij M-Level in Ruiselede werken vandaag twaalf mensen, van ontwerpers tot voorbereiders en lakkers. Na de recente uitbreiding is het West-Vlaamse bedrijf uitgegroeid tot de op een na grootste customlakkerij voor fietsframes in de Benelux.

www.m-level.be

Behalve de frames van Alpecin-Deceuninck worden ook de helmen van Soudal-Quick Step gelakt door David Meirhaeghe van M-Level. — © RR

De negende rit van de Tour de France vertrok zondag in het geboortedorp van Raymond Poulidor, de grootvader van Mathieu van der Poel. — © Belga

Op de bovenbuis bracht David Meirhaeghe een collage aan van oude en nieuwe foto’s van Mathieu van der Poel zelf en van zijn overleden opa Raymond Poulidor. — © RR

Op de kop van het frame staat de iconische foto uit 1964 van Raymond Poulidor en Jacques Anquetil, schouder aan schouder op de Puy de Dôme in 1964. — © RR