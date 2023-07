Johan Janssen geeft voor de 100ste keer bloed bij Rode Kruis Lommel

Het Rode Kruis Lommel mocht alweer één van haar bloedgevers in de bloemetjes zetten. Johan Janssen (62) uit Lommel kwam donderdag voor de 100ste keer bloed geven in zaal ’t Klosterhof in Kattenbos. Hij krijgt voor zijn trouwe donaties een fles bubbels en een waardebon van Toerisme Lommel.

 “Ik geef bloed sinds mijn 21 jaar. Ik ben begonnen geven toen ik pas getrouwd was. Mijn buurman die al bloed gaf, vroeg of ik meeging”, vertelt Johan. “Ik ben blijven gaan omdat ik er geen last van ondervond en het een goed gevoel geeft als je met jouw bloed iemand kan helpen. Met de gedachte dat je beter bloed kan geven dan krijgen, geef ik nog steeds om de 3 maanden mijn portie bloed. Bovendien heb ik bloedgroep O- en kan iedereen mijn bloed krijgen.”

Johan heeft ook wel een periode minder bloed gegeven. “In de periode dat ik met de nachtdienst in de mijn werkte, was het bijzonder zwaar om ‘s avonds nog bloed te geven. Toen ik daarna in een 3-ploegen systeem werkte was alleen de middagshift een probleem. Zolang ik kan en mag blijf ik waarschijnlijk bloed geven. Viermaal per jaar een half uurtje van je tijd voor een half litertje bloed mag toch geen probleem zijn. Ik ken mensen die nog graag zouden geven maar door een ziekte of ongeval niet meer mogen.” (nma)