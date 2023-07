Plooien tussen Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh nog steeds niet gladgestreken: “Eén ding is zeker, onze vrouwen hebben niets met de ruzie te maken”

Heel de dartswereld had het op de World Cup of Darts over het “kinderachtige gedrag” van Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh. Het duo gaf elkaar tijdens de eerste partij geen aandacht, het was duidelijk dat er een haar in de boter zat. Om hun reputatie te redden, deden ze de rest van het tornooi normaal tegen elkaar.

Maar dat wil helemaal niet zeggen dat alles nu weer koek en ei is tussen beide heren, zo zegt Kim Huybrechts zelf bij 433 Darts. “Ik zeg niet dat het nooit kan opgelost worden, maar de plooien zijn zeker nog niet gladgestreken. Deze week zal ik hem waarschijnlijk zien op de Players Championships, maar ik focus me daar op mijn eigen wedstrijden.”

Waarover de ruzie gaat wou Huybrechts niet vertellen, maar hij benadrukt dat het niet gaat over de vrouwen van elkaar en ook niet over de uitlatingen op televisie van Huybrechts als co-commentator. “Eén ding is zeker, onze vrouwen hebben niets met de ruzie tussen Dimitri en mij te maken. Mijn vrouw heeft zelfs meteen gezegd dat ze zich op de achtergrond wil houden. Veel mensen denken ook dat mijn uitlatingen op de Belgische televisie aan de basis liggen van de ruzie tussen Dimitri en mij, maar dat klopt niet. Ik geef altijd eerlijk mijn mening en zo hoort het ook als analist. Wat het dan wel is blijft privé.”

Hun persoonlijke issue weerhield het duo er niet van om het tot de halve finales van dat WK te schoppen. “Anderhalf uur voor onze openingswedstrijd tegen Finland heb ik aan Dimitri gevraagd om normaal te doen op het podium, dat heeft hij toen echter geweigerd. Dat had zeker een impact op mij, ik ben immers een gevoelsmens.”

“Nadien hebben we toch besloten om normaal te doen en elkaar aan te moedigen. We speelden uiteindelijk een fantastisch toernooi. Hadden we gewonnen van Wales denk ik zelfs dat we ook de finale tegen Schotland zouden gewonnen hebben.”