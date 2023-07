De ene stapelt records en titels op in het verspringen, de andere in het hamerslingeren: zussen Maité en Manon Beernaert zijn geboren atletes en elkaars grootste supporters

Maité (l.) en Manon Beernaert (r.) zijn de jongste telgen in een heuse atletiekfamilie. Maité is verspringster, Manon doet aan hamerslingeren. — © Jordy Beerneert

Maité en Manon Beernaert leken voorbestemd voor de atletiek. 85-jarige grootvader Roger Beernaert sloot in 1952 aan bij Houtland AC. Zijn zoon Jordy Beernaert legde zich net als vader vooral toe op het discuswerpen. Hij werd drie keer nationaal kampioen en voegde er in het kogelstoten een indoortitel alle categorieën aan toe. Echtgenote Greet Meulemeester, tegenwoordig voorzitster van Houtland AC, maakte in haar jeugdjaren indruk als hoogspringster met 1m76 als beste. Zij werd kogelstootster. Haar palmares vermeldt 19 BK-titels alle categorieën en een nationaal indoor- en outdoorrecord. Een zware erfenis om dragen. Dat viel bij de twee dochters tot heden meer dan mee.

Maité Beernaert won in 2018 in het Argentijnse Buenos Aires als eerste Belgische atlete ooit een olympische jeugdtitel met een windgesteunde 6m31 in het verspringen. De 21-jarige Torhoutse kine-studente werd dit jaar nationaal indoorkampioene, bracht het provinciale record alle categorieën op 6m26 en vertegenwoordigde ons land onlangs bij de Europcup in het Poolse Silesia.

Manon Beernaert legde zich toe op de werpnummers, specifiek het hamerslingeren. De zes jaar jongere zus van Maité Beernaert kaapte de twee nationale cadettentitels weg en bracht vorig jaar het nationaal cadettenrecord op 60m64. Beter kon niet. Dat gold ook voor haar eerste scholierenseizoen: ze kwalificeerde zich op zaterdag 1 juli voor de EYOF en zette bij dezelfde gelegenheid met 63m25 een nationaal scholierenrecord neer.

Trainen met Noor Vidts

Maité Beernaert voelde zich nooit tot de atletiek gedwongen. “Ik begon zeventien jaar geleden bij Houtland met kleuteratletiek. Ik combineerde atletiek jarenlang met zwemmen en volleybal. Zwemmen was een uithoudingssport en volleybal een teamsport. Dat lag mij niet. Enkel verspringen leek mij te weinig. Ik waande mij zelfs na Buenos Aires een meerkampster. Ik trainde twee jaar met wereldkampioene indoor Noor Vidts en haalde vorig jaar bij de zevenkamp 5.069 punten. Mooi, maar ik stelde vooral mijn beperkingen vast. Ik haalde in 2022 in het hoogspringen 1m61 of 3 cm minder dan in 2017 en strandde bij de 100m horden op 16”57. Toch betreur ik die drie jaar zevenkamp niet. Ik haalde meer dan 5.000 punten. Slechts een handvol West-Vlamingen deden ooit beter.”

Manon Beernaert vond atletiek ook vanzelfsprekend. “Moeder Greet speelde ook jarenlang volleybal. Ik was helaas net als mijn zus niet in de wieg gelegd voor een groepssport. Ik zwom ook, maar springen in diep water schrok mij als kleuter af. Dat was dus ook een kort verhaal. Ik volgde als 13-jarige een initiatie hamerslingeren. Dat kan, omdat Houtland als een van de weinige Belgische clubs met Geert Vanmassenhove beschikt over een trainer voor deze discipline. Niet toevallig staan er vijf Houtland-atletes in de eeuwige nationale top tien bij de scholieren. Ik was meteen verkocht en train zes dagen op zeven.” (Lees verder onder de foto)

© Jordy Beernaert

Luxeprobleem

Ook Maité Beernaert voelt zich thuis het best. “Ik heb een kot in Leuven en train er. Maar sinds ik de meerkampen afzweerde, zoek ik in Torhout zo veel mogelijk clubtrainer Noel Coddens op. In de vakantie gebeurt dit elke dag. Het niveau mag er zijn. Houtland heeft momenteel de vijf beste West-Vlaamse verspringsters. Ik train met Laura Ooghe, met 6m16 de vijfde Europese scholiere. Zij kwalificeerde zich ook voor de EYOF in het Sloveense Maribor. Ik vind het mijn plicht om ter plaatse te supporteren voor haar en mijn zuster. Manon was er in 2018 ook bij in het Argentijnse Buenos Aires.”

Manon begrijpt dit uiteraard. “Wij komen goed overeen. Er tekende zich wel een luxeprobleem af. Maité programmeerde het BK atletiek verspringen in het laatste weekend van juli. Zij kan gelukkig op beide aanwezig zijn. De finales van het hamerslingeren en het verspringen vinden op 27 juli plaats en het BK verspringen op 29 juli.”

Maité Beernaert doet alvast het nodige. “Maar ideaal is anders. Ik reis per wagen mee met mijn ouders. Wij trekken na een weekje vakantie in de Franse Dordogne rechtstreeks naar Maribor. Ik vrees dat mijn voorbereiding op het BK ernaar zal zijn.”