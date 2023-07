Veteranen van Welsh Guards brengen bezoek aan Hechtel

Ze waren vanuit Cardiff in Wales op zaterdag 17 juni naar ons land vertrokken. Hun opzet was om slagvelden van verschillende oorlogen te bezoeken. Zo passeerden ze op 18 en 19 juni de Westhoek met als belangrijkste activiteiten het Flanders Field Museum, de avondparade aan de Menen Poort in Ieper en op 20 juni een bezoek aan het slagveld van Waterloo.Vanuit Waterloo ging het richting Peer naar het hotel De Boskar waar het gezelschap drie nachten logeerde. Op woensdag werden in Hechtel bloemen neergelegd aan het oorlogsmonument op het oud kerkhof en aan het tankmonument achter De Schans. Gedurende die dagen kwamen ook het Liberation museum, een soldatenmaaltijd in het MKOK, het Brits Kerkhof in Leopldsburg, het Executie-oord in Hechtel en het Duits Kerkhof in Lommel aan bod. Een bezoek aan de distillerie De Korhaan maakte natuurlijk ook deel uit van het programma. Ze kregen er een voorstelling over de geschiedenis van het bedrijf en ook een rondleiding. Zeker ontbraken de nodige proevertjes niet en deze vielen erg in de smaak. Tijdens dat bezoek had burgemeester Jan Dalemans zich even vrij gemaakt om de groep welkom te heten in Hechtel-Eksel. Op vrijdagmorgen keerden de leden van de Branch, met vele mooie herinneringen, terug naar hun thuisland.