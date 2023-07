Bier- en wijngilde ’t Wijnvat van Lanaken presenteert nieuwe bieren

Op het Jazz Bilzen bierfestival kon men een 7-tal biertjes proeven die gebrouwen werden door bier- en wijngilde 't Wijnvat in de eigen minibrouwerij in Gellik.

In de zoektocht naar nieuwe leden werden gedurende 2 dagen bieren aangeboden om te proeven. Het werd al vlug duidelijk dat vooral het Gemberbier en de Whisky infused tripel zeer goed in de smaak vielen. Maar ook de Gildebok, Special Belge, de Sint-Servaes Weizen, de Saizon en de dubbelbok werden gesmaakt. Als hobbyisten misstonden ze niet tussen de professionele brouwerijen.Bier- en wijngilde 't Wijnvat geeft regelmatig cursussen over bierbrouwen. Alle apparatuur is voor iedereen ter beschikking.