Afscheid van een icoon: einde carrière voor Kirsten Flipkens, na nederlaag in derde ronde dubbelspel

De carrière van Kirsten Flipkens is definitief afgelopen. In de achtste finales van het dubbelspel op Wimbledon verloor onze landgenote maandag aan de zijde van de Hongaarse Timea Babos in twee sets van de Française Caroline Garcia en de Braziliaanse Luisa Stefani: 7-6 (10/8) en 6-3 na 1 uur en 37 minuten.

Gisteren kondigde Flipkens aan er mee op te houden na Wimbledon. Ze was er enkel nog in het vrouwendubbel actief, nadat ze er eerder aan de zijde van de Fransman Edouard Roger-Vasselin was uitgegaan in de eerste ronde van het gemengd dubbel.

Vorig jaar beëindigde Flipkens al haar sportloopbaan in het enkelspel op Wimbledon, waar ze haar grootse successen boekte. Twintig jaar geleden won ze er het enkelspel voor junioren, tien jaar geleden bereikte ze er de halve finales. Met dubbelen ging Flipkens nog een jaartje door. Het leverde haar WTA-titels op in Cluj-Napoca en Hobart (met Laura Siegemund) en een kwartfinale op het US Open (met Sara Sorribes Tormo). In het gemengd dubbel werd ze met de Fransman Edouard Roger-Vasselin runner-up op het US Open. Op de WTA-dubbelranking is de 37-jarige Kempense 49e.

“Er is geen mooiere plek op aarde om afscheid te nemen van de sport waar ik zo van hou”, schreef Flipkens zondag op Twitter. Flipkens liet haar tweet volgen door de hashtags #2003, #2013 en #2023. In 2003 won ze op Wimbledon het juniorentoernooi, in 2013 bereikte ze er de halve finales. “Dus is 2023 een mooi jaartal om ermee op te houden, want 2033 ga ik echt niet meer halen.”