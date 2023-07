Het duurde nog geen 24 uur voor de eerste hatespeach opdook op nieuwe Twitter-concurrent Threads

Mark Zuckerberg wilde “vriendelijkheid” centraal stellen in de nieuwe Threads-app van Meta. Na de lancering vorige week hoopte hij namelijk meteen het contrast te kunnen maken met Twitter waar er een toename op is van haatzaaiende taal en verkeerde informatie sinds de overname door Tesla-baas Elon Musk.

“Het doel is om het vriendelijk te houden terwijl het zich uitbreidt. Ik denkt dat het mogelijk is en uiteindelijk de sleutel tot succes zal zijn”, schreef Zuckerberg zelf op zijn Threads-account. “Dat is een van de redenen waarom Twitter nooit zoveel succes heeft gehad als ik denk dat het had moeten hebben, we willen het anders doen.”

Maar nu al dagen rechtse figuren de moderatieprakrijken van de app uit door haatzaaiende en verkeerde informatie online te plaatsen. Nick Fuenters, die sinds 2019 geschorst is van Instagram, kondigde in een livestream op 6 juli aan dat hij zich op de app had aangemeld: “Ik heb een nep instagramaccount aangemaakt. Ik ben op een nep Thread gekomen.” En moedigde zijn volgers aan om te proberen een “groot account op te bouwen om vervolgens de boel op te blazen”. Reuters meldde ook al dat er accounts zijn die berichten online plaatsen over de Illuminati en “miljardair satanisten”. Andere gebruikers vergeleken elkaar al met nazi’s en maakten al ruzie over onderwerpen rond genderidentiteit en geweld op de Westelijke Jordaanoever.

Mark Zuckerberg wilde “vriendelijkheid” centraal stellen in de nieuwe Threads-app van Meta. — © AFP

Trofee

Threads is een gratis app die gekoppeld is aan Instagram en dus moeten gebruikers een Instagram-account hebben om zich te kunnen aanmelden. En dus gelden er ook dezelfde gebruiksvoorwaarden. Voor Instagram geldt dat het “geen plek is om terrorisme, georganiseerde misdaad of haatgroepen te steunen of te prijzen”. De regels beloven ook om “inhoud te verwijderen die geloofwaardige bedreigingen of haatzaaiende taal bevat” alsook “inhoud die gericht is op privépersonen om hen te vernederen of te beschamen”.

Maar net zoals andere sociale mediaplatforms heeft Instagram volgens Media Matters moeite om haatzaaien en misinformatie op de app onder controle te houden.

Zo postte de ultrarechtse activist Jack Posobiec verschillende berichten waarin hij transgender personen en immigranten beledigde. “De verkiezingen van 2020 zijn vervalst en iedereen weet dat”, beweerde hij ook nog.

Anderen zien geband worden als een soort van ereteken. “Ik wil de eerste ban op Threads trofee”, zei de rechtse livestreamer Sneako deze week. Rechtse influencer Bo Dittle gaf dan weer aan de app te zullen gebruiken voor zaken die niet op Instagram kunnen. “Laat het drama beginnen”, klonk het.

Een aantal extreem-rechtse nieuwsuitgevers hebben zich ook aangesloten bij de app, met onder andere geverifieerde accounts voor Breitbart News en de Gateway Pundit.