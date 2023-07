Houthalen-Helchteren

Op het terrein van het asielcentrum in Helchteren is maandagochtend een brand opgemerkt door de brandweermannen die in de kazerne - aan de overkant van de baan - zaten. Samen met de collega’s van Heusden-Zolder was de brand op het dak van een leegstaand kantoorgebouw snel geblust. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen. Het gaat om een accidentele brand.