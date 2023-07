“Poetin heeft enkele dagen na de muiterij een urenlange ontmoeting gehad met Prigozjin”

© Anadolu Agency via Getty Images

De bijeenkomst, die drie uur duurde, vond plaats in het Kremlin op 29 juni. Er zouden volgens Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov ook commandanten van Prigozjin bij betrokken zijn geweest. De bevestiging van de ontmoeting met Poetin, die Prigzjin bestempelde als een verrader, zorgt voor een nieuwe wending in het verhaal rond de Wagner-leider wiens lot tot en verblijfplaats nog steeds onduidelijk is sinds de mislukte muiterij.

Volgens Peskov zou Poetin tijdens die ontmoeting hebben laten weten wat hij vond van Wagners acties in Oekraïne en van wat er gebeurde op 24 juni. “De president luisterde ook naar de uitleg van de commandanten en bood hen opties voor verdere inzet in de strijd”, aldus de woordvoerder van het Kremlin.

© via REUTERS

“De commandanten zelf presenteerden hun versie van wat gebeurd is. Ze onderstreepten dat ze trouwe aanhangers en soldaten van het staatshoofd en de opperbevelhebber zijn. En ze zeiden ook bereid te zijn om te blijven vechten voor hun vaderland”, aldus Peskov. In totaal zouden 35 mensen hebben deelgenomen aan die bijeenkomst, waaronder Prigozjin zelf.

