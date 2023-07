Boete voor BNP Paribas Fortis wegens onvoldoende bescherming tegen witwaspraktijken

De boete komt er nadat de Nationale Bank tijdens een inspectie had vastgesteld dat BNP Paribas Fortis de antiwitwasregels onvoldoende had gerespecteerd tussen 2014 en 2019. Volgens de Nationale Bank is BNP Paribas Fortis onder andere de verplichting niet nagekomen om doeltreffende procedures en interne controlemaatregelen te ontwikkelen. De bank zou ook te weinig maatregelen hebben genomen om klanten te screenen die in edele metalen wilden handelen.

BNP Paribas Fortis zegt te hebben meegewerkt aan het onderzoek dat aan de beslissing van de Sanctiecommissie van de centrale bank voorafging. De tekortkomingen zijn intussen ook aangepakt, zegt de bank. “De vaststellingen gingen over de risicoaanpak met betrekking tot het detectiesysteem voor transacties van klanten en atypische verrichtingen.” De administratieve geldboete houdt op geen enkele manier medeplichtigheid in aan witwaspraktijken door BNP Paribas Fortis, benadrukt de bank.