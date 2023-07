Nederlandse competitie gaat homofobe spreekkoren aanpakken: na twee waarschuwingen wordt de match stilgelegd

”Voetbal is voor iedereen en van iedereen. Daar horen geen spreekkoren bij waarin het woord homo als scheldwoord wordt gebruikt. Gezamenlijk hebben we die grens getrokken. De stappen die we nu zetten, zullen we evalueren om te bekijken of ze het gewenste resultaat opleveren”, aldus Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal.

De KNVB meldt dat tijdens de algemene vergadering betaald voetbal (AVBV) van 27 juni de afgevaardigden unaniem waren over het bestrijden van homofobe spreekkoren. Daarom zal komend seizoen de stadionspeaker bij homofobe spreekkoren gericht op een individu, als ze massaal, repeterend en/of langdurig zijn, de daders eerst waarschuwen. Als dit tot tweemaal toe niet helpt, dan wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd.

Daders worden opgespoord en krijgen een stadionverbod van maximaal 18 maanden, aldus de KNVB. Afgelopen seizoen was er veel commotie over homo-spreekkoren in relatie tot PSV’er Xavi Simons. Dat bracht een discussie op gang in het voetbal die geleid heeft tot de huidige maatregelen.