Hartverwarmende reactie van buren gaat viraal nadat gepest jongetje om hulp komt vragen: “Ik heb vrienden nodig. Ken je iemand?”

“Ken je toevallig kinderen rond de elf of twaalf jaar? Want ik heb vrienden nodig. Heel hard.” Het zijn de hartverscheurende woorden van de Amerikaanse Shayden Walker uit Texas, die vorige week uit pure noodzaak naar zijn buren stapte voor hulp. Hij werd gepest door enkele kinderen uit de buurt, vertelt hij in een video die gedeeld werd door zijn buurman Brennan Ray en meer dan 66 miljoen keer werd bekeken.

“Het brak mijn hart”, vertelt Brennan aan The Daily Mail. “Ik kon de onschuld en kwetsbaarheid in zijn stem horen. Ik wist meteen dat ik hem moest helpen.” Die belofte bracht Brennan meteen in vervulling. Hij en zijn vrouw Angell Hammersmith begonnen een online inzamelingsactie voor Shayden, zodat hij met de opbrengst speelgoed kon kopen. En het bedrag dat bijeen werd gegaard is ongelofelijk: op vijf dagen tijd verzamelden ze bijna 37.000 euro. “Ik had niet verwacht dat de opbrengst zo groot ging zijn”, vertelt hij. “Ik hoop dat Shayden weet dat hij geliefd is. ”

De week van Shayden werd echter nog een stukje beter toen hij zondag de familie van Brennan en Angel in het echt ontmoette. Ze brachten de dag met elkaar door en deelden hun plezier op TikTok. “Hij lijkt zo vrolijk en vriendelijk, hopelijk kan hij snel vriendjes van zijn leeftijd vinden die dat ook zien”, staat er in de reacties te lezen. “Ik ben zo blij dat hij bij jullie is komen aanbellen. Wat jullie voor hem doen is onbeschrijfelijk.”

