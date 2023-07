The Untouchables genieten van getunde wagens in Meeuwen

Oudsbergen

De jaarlijkse meeting van The Untouchables lokte zo’n 200 getunede wagens uit binnen- en buitenland naar de parking in de sportzone van Meeuwen. Zowel nieuwe wagens als oldtimers waren aanwezig. De 14de avondmeeting toonde alle merken, in alle maten en kleuren. “Na 2 jaar, door corona, is dit een heropstart. Hier zie je wat leeft in de tuningwereld”, vertelt Bartje Vermeulen. Auto‘s, motoren en zelfs een truck, sommigen laag tegen de grond of hoog op de wielen. Ook de uitgebouwde wagens met speciale verlichting. Organisator Bartje Vermeulen en zijn team pronken bij een blauwe Lotus. En de fans komen van overal. “Heel wat wagens uit België, Nederland en Duitsland. Deze blauwe Lotus is een pronkstuk. Kijken mag, maar aankomen, toch liever niet.” RDr