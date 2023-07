KWB-zoektocht leidt wandelaars door het Kampse verleden

Leopoldsburg

Nog tot het einde van de zomervakantie kan iedereen gratis deelnemen aan een zoektocht die je aan de hand van een reeks foto’s doorheen het dorpsverleden gidst. Het spreekt uiteraard voor zich dat in dit verhaal ook het militair facet de nodige aandacht krijgt. De tocht is 3,6 km lang met start en aankomst aan het museum Liberation Garden. Aan de balie kan je tijdens de openingsuren een deelnemingsformulier afhalen. “We hebben er meteen ook een wedstrijdelement aan toegevoegd, want wie foutloos de zoektocht afrondt, maakt kans op een prijs. Voorkennis is niet vereist, al wie kan lezen en schrijven kan deelnemen”, meldt het KWB-bestuur. sb