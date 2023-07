Speelpleinwerking Vroem biedt elke dag plezier aan 100 kinderen in Leopoldsburg

Leopoldsburg

Zes weken lang is in het voormalige legerkwartier IJzer de gemeentelijke jeugddienst in de weer om met speelpleinwerking Vroem de jonge bezoekers aangepast vermaak te bieden. Gemiddeld kwamen er de voorbije dagen een 100-tal kids opdagen die in 4 verschillende leeftijdsgroepen worden opgedeeld. Er wordt gewerkt met week- en dagthema’s. Zo stond de startweek in het teken van de vakantie wat op zijn beurt dankbaar kon gelinkt worden aan bos, water, bergen en strand. Per week staat er een legertje met 15 monitoren paraat om met een mix van sport, spel, knutselen of gewoon ravotten telkens een dag boordevol pret uit te werken. sb