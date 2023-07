Pasar Limburg wandelt en fietst om kankerpatiënten te steunen

Kortessem

Pasar Limburg organiseerde een wandel- en fietstocht in het kader van Wonder Lekker Limburg ten voordele van NET&MEN kanker. Op 23 april organiseerde de afdeling Kortessem een spek- en eieren-wandeltocht in Zammelen en op 14 mei organiseerde de afdeling Hamont-Achel een proevertjes-fietstocht. De opbrengst gaat integraal naar de vereniging vzw NET&MEN-kanker. Dit is een vereniging van lotgenoten die een zeer zeldzame ongeneeslijke vorm van neuro-endocriene kanker hebben.

Op donderdag 6 juli werd dan ook een cheque van 1200 euro officieel overhandigd aan Eddy Deneckere, voorzitter van vzw NET&MEN-kanker. Deze uitreiking vond plaats in de summer loungebar van Boesting in Kortessem. Ook de zebramascotte was van de partij. rapo