Fieflora en Soft krijgen Groene Pluim 2023 in Beringen

Beringen

Met de Groene Pluim wil Groen Beringen personen, verenigingen en ondernemingen belonen die in hun eigen omgeving werk maken van duurzame en sociale initiatieven. Voor de editie 2023 werden twee laureaten gelauwerd. Vooreerst Fieflora, de pluktuin waar je ecologisch geteelde bloemen zelf kan komen plukken en nadien nog iets kan drinken in hun zomerbar. Daarnaast werd ook Soft onderscheiden met hun 100% plantaardige brunchbar op de Lutgartsite in het centrum van Beringen. Daar kan je terecht voor homemade veganfood en drankjes. Uit handen van Kobe Snyers en Irfan Oztas kregen de laureaten een kunstwerk van Gwen Rotsaert overhandigd. sb