“Titelverdediger Remco Evenepoel start eind augustus in de Vuelta”

Op de allereerste R.EV-ride op 1 juli wou de wereldkampioen nog niet uit de doeken doen of hij naar de Vuelta zou trekken, maar nu zou hij samen met coach Koen Pelgrims beslist hebben om op 26 augustus te starten in Barcelona. Dat zou ploegbaas Patrick Lefevere bevestigd hebben aan La Dernière Heure. “Aanvankelijk zei ik dat het beter zou zijn als hij de Ronde van Spanje niet zou rijden,” zei hij daar. “Maar als ik zie op welk niveau hij terugkomt en hoe graag hij wil, kan ik het alleen maar met hem eens zijn. Remco wil grote uitdagingen aangaan. Als alles goed gaat in de training en hij geen problemen heeft, zal hij deelnemen aan de Vuelta. “

“We verwachten binnen de ploeg geen resultaat van hem”, ging Lefevere verder. “Hij zal ook niet met zijn vertrouwde team kunnen starten. Maar als Remco ergens start, is dat om te winnen.” Soudal-Quick Step zal op 26 augustus in Barcelona starten zonder Ilan Van Wilder, die zijn eigen kans mag gaan in de Ronde van Polen (29 juli-4 augustus). Louis Vervaeke wordt wel aan het vertrek verwacht. Met Tim Merlier start ook een sprinter.

Voor de Vuelta rijdt Evenepoel de Clasica San Sebastian (29 juli), die hij twee keer eerder won, en verdedigt hij zijn wereldtitel in Glasgow. Evenepoel won vorig jaar met de Vuelta zijn eerste Grote Ronde. Dit jaar nam hij deel aan de Giro, maar na negen ritten - met twee etappezeges op zak - moest hij opgeven met een coronabesmetting.

Het lijstje met grote namen aan de start van de Vuelta wordt zo alsmaar groter: