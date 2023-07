In de voetsporen van Kim Clijsters… ITF verkiest Bilzenaar Gilles-Arnaud Bailly als eerste mannelijke Belg tot ‘wereldkampioen’

De Internationale Tennisfederatie (ITF) heeft afgelopen weekend in Londen, in de marge van Wimbledon, Gilles-Arnaud Bailly in de bloemetjes gezet. De zeventienjarige Bilzenaar werd bij de junioren, als eerste mannelijke Belg ooit, verkozen tot ‘wereldkampioen’. De ITF kiest elk jaar haar wereldkampioenen op basis van de prestaties van het voorbije jaar.

2022 was een uitstekend jaar voor Bailly met twee finaleplaatsen op grandslamtoernooien (Roland Garros en US Open). Hij werd ook Europees kampioen U18 en eindigde het jaar als nummer een van de wereld bij de junioren.

“Ik ben hier heel trots op en zal de prijs voor altijd koesteren”, zei Bailly in een reactie. “Het is heel bijzonder dat ik de eerste mannelijke Belg ooit ben die deze prijs wint. Anderzijds realiseer ik me dat er nog een lange weg te gaan is. De echte uitdaging begint nu pas.”

Bailly treedt als ITF-wereldkampioen in de voetsporen van Kim Clijsters (2005) en Justine Henin (2003, 2006 en 2007), die de prijs in het enkelspel kregen bij de profs. Bij de junioren ontvingen Nancy Feber en Laurence Courtois (in dubbel in 1992), Elke Clijsters (dubbel in 2002) en Kirsten Flipkens (enkel in 2003) de bekroning.

Justine Henin ontving zaterdag op de ITF World Champions Awards in Londen de Philippe Chatrier Award, een prijs die sinds 1996 een persoon of organisatie eert die op en naast de courts een uitzonderlijke bijdrage aan de tennissport leverde.