Brand op dak van oud ziekenhuis: onbekenden steken barbecue aan op zesde verdieping

Zondag rond 21 uur is er brand uitgebroken op het dak van het oude ziekenhuis aan de Mgr. Koningsstraat in Maaseik. De brandweer moest met een ladderwagen de vuurhaard op de zesde verdieping blussen. Resten van een barbecue hadden de roofing van het ziekenhuis in brand gezet.

Zondagavond zagen buurtbewoners plots rook opstijgen vanaf het dak van het oude ziekenhuis van Maaseik. Ze verwittigden de brandweer die met een hoge ladderwagen tot op het dak van het ziekenhuis geraakte. Toen de brandweer op de zesde verdieping van het ziekenhuis kwam, bleek de roofing in brand te staan. Ze vonden ook resten van een barbecue. De brandweer was tijdig ter plaatse om erger te voorkomen.

“Toen de brandweer arriveerde, was de eerste rookpluim nog maar in ontwikkeling en beperkt”, aldus Marcel Boreas die toevallig passeerde. “Toch konden we het vuur en die eerste rookpluim vanaf de straat goed zien. Een muur op het dak was al zwartgeblakerd. De brandweer kon de ladderwagen gelukkig parkeren aan de achterkant van het ziekenhuis. Zo waren ze meteen op het platte dak, al was dat aan de achterzijde zes verdiepingen hoog.”

De rookpluim was vanop de straat goed te zien. — © RR/Marcel Boreas

Leegstaand

De brandweer had het vuur snel onder controle. “Het ging om resten van een barbecue”, aldus een woordvoerder van de brandweer Maaseik. “Wie op het dak van het leegstaande ziekenhuis een barbecue organiseert, weet ik ook niet. Het vuur was snel geblust. We weten dat jongeren graag in het leegstaande pand vertoeven. Dat doen ze enkel voor de kick. Het ziekenhuis is erg groot, het volledige pand afsluiten is haast onmogelijk. Hoewel je er niet mag komen, kruipen ze over de hekken om toch binnen te geraken.”

© RR/Marcel Boreas

Het oude ziekenhuis van Maaseik staat al vele maanden leeg en staat op de lijst om gesloopt te worden. De stad wil er een park, een groene long, aanleggen tussen het centrum van Maaseik en de Maas.