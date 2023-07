Louis en Gilles Vandecaveye pakken in Waregem hun vierde zege, Britt en Ine Fransen bevestigen hun opmars: “We hebben dit seizoen stappen gezet”

Zoals verwacht en voorspeld zetten Louis en Gilles Vandecaveye in Waregem andermaal de kers op de taart. In de finale namen ze in drie sets de maat van het duo Christophe Witvrouwen-Joppe Van Langendock. Voor de Bellegemnaars werd het na Haacht, Hechtel-Eksel en Kortrijk de vierde overwinning. De volgende weken kunnen de broers hun uitstekende vorm demonstreren in Leuven, Kinrooi en vooral op de Masters in Brussel, waar gespeeld wordt voor de Belgische titel.

Het lijdt geen twijfel: Louis en Gilles Vandecaveye hebben nog steeds de goede vorm te pakken. Onze West-Vlaamse trots in het beachvolley rijgt de overwinningen aan elkaar. In Waregem was het opnieuw van dat. In de finale hadden de broers weliswaar de handen vol met Christophe Witvrouwen-Joppe Van Langendock en ze hadden drie sets nodig om hun vierde zege te halen.

De broes Vandecaveye hebben nog steeds de goede vorm te pakken. — © VDB

Bij de dames haalde het West-Vlaamse duo Annelies Baston-Nathalie De Wulf de kwartfinales. Ook de zusjes Ine en Britte Fransen konden op een geslaagd toernooi terugblikken. “Het was ook onze laatste wedstrijd”, voegt de 21-jarige Britt Fransen eraan toe. “Nu is het tijd om te genieten van een welgekomen vakantie. Het klopt dat we dit seizoen stappen hebben gezet. We beginnen steeds beter op elkaar ingespeeld te geraken. Het belooft voor de toekomst. In Kortrijk haalden we zelfs de finale. We moesten toen in drie sets nipt de duimen leggen voor het duo Charlotte Coppin en Charlotte-Justine Delanote. In de eerste plaats willen we ons amuseren. Uiteraard zou het fijn zijn mochten we er volgend seizoen in slagen om een eerste zege te boeken. Maar het is geen must. Of ik straks met Davo Wevelgem aan het nieuwe seizoen begin? Nee, met mijn keuze voor Gent leg ik voor mezelf de lat hoger. Daarmee scheiden de wegen met mijn oudere zus Ine, die bij Wevelgem blijft.”

Geslaagde editie

Voorzitter van Damesvolley Waregem Yves Chanterie mocht andermaal op een geslaagde editie terugblikken. “Dat Louis en Gilles Vandecaveye, twee jongens uit de regio, hier net als vorig jaar de eerste viool speelden, zagen we graag gebeuren”, toonde Chanterie zich best tevreden. “We hadden ook geluk dat de voorspelde onweersbuien achterwege bleven. Uitgezonderd een schamele bui waren de weergoden ons gunstig gezind. En andermaal kregen we felicitaties voor onze perfecte organisatie. Ook niet onbelangrijk.”