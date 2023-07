Zutendaal

Evelien Hermans (25) uit Opoeteren, leerkracht in GO Atheneum in Bree

Dimitri Seevens (32) uit Bilzen, technieker bij OCI in Geleen

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Tijdens een workshop ‘aarding’ in Helchteren zo’n zes jaar geleden”, aldus het bruidspaar.(geva)

