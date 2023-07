Motorrijders verbroederen op Demerrock in Hoeselt

Hoeselt

Ruim 1500 jongeren bezochten afgelopen weekend - zonder motor - de kampeerwei van het motortreffen MC Hoeselt voor Demerrock. Verder op de weide veel plusvijftigers, zowel bij motards als bij de organisatie.

Jempi Wolfs: “Veertig jaar motortreffens organiseren was altijd plezierig. Tussen de vele nationaliteiten viel nooit een onvertogen woord.”

Nederlander Ron Houkus van motorclub de Hill Climbers uit Klimmen (Valkenburg) miste sinds 1983 géén enkele editie. Wat maakt het Hoeselts treffen zo leuk? “Iedereen is hier om één reden, we rijden graag met motor. Of je nu rijdt met een sport-, toer-, Harley Davidson- of chopper maakt niet uit. Je ontmoet hier mensen uit andere landen en je hebt meteen een gespreksonderwerp.” frpe