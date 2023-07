Zutendaal

Lana Das (28), hoofdverpleegkundige bij Oosterzonne in Zutendaal

Jonathan Godeyne (30) uit Genk, IT’er bij Tobania in Hasselt

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Zo’n 14 jaar geleden sloeg de vonk over toen we samen aan de slag waren bij de speelpleinwerking in Boxbergheide”, vertelt het stralende paar. (geva)Bekijk hier alle Limburgse huwelijken