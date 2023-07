Speelplein Vakantiepatronaat in Hechtel neemt een vliegende start

Hechtel-Eksel

Elk jaar staat speelplein Het Vakantiepatronaat in Hechtel-Eksel paraat om kinderen op te vangen in de vakantie. Op de startdag stond er een springkasteel en speelden ze allemaal samen spelletjes. Tijdens de andere dagen worden de kinderen in groepjes verdeeld per leeftijd. Maar de eerste dag moesten ze allemaal nog kennismaken. “We hebben al 250 inschrijvingen deze eerste week van de vakantie, wat best veel is”, vertelt speelpleinleider Guus van Mil. Er zijn dit jaar heel wat nieuwelingen bij de leiding. Ze zijn nu met 24 in het totaal. Het speelplein is in totaal vijf weken geopend. In juli zijn er drie weken speelplein. Dan is er een week pauze. In augustus zijn er dan nog twee weken waarna op 13 augustus de afsluitdag volgt met het ijsfestijn. Dan treden de kinderen op voor hun ouders en grootouders en worden ijsjes gegeten. peb