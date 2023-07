Oude-Maasstraat: “Opnieuw op straat spelen zoals onze voorouders deden.”

Hasselt

In de Oude-Maasstraat, op de grens tussen Runkst en Sint-Lambrechts-Herk, wordt dezer dagen druk gespeeld en gefietst. “En dat is normaal niet mogelijk, want nogal wat chauffeurs gebruiken onze straat als sluipweg. Daarom hebben we dit jaar beslist om voor het eerst aan het mooie speelstraat-initiatief van de stad Hasselt mee te doen”, vertellen Marie Vandebroek en Sarah Nijsten. “De laatste jaren zijn hier heel wat jonge gezinnen met kleine kinderen komen wonen en die kinderen kunnen nu opnieuw op straat spelen, zoals onze voorouders indertijd hebben gedaan. De kinderen amuseren zich enorm, maar de ouders al evenzeer, want onze speelstraat is tegelijk ook een straat waar druk gesocialized wordt met een barbecue, een lekker gaasje en heel veel leuke babbels.” raru