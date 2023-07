Gymnasten van DeSeM HAROP schitteren op Festival del Sole in Riccione

Genk

Tweeëntwintig gymnasten van DeSeM Harop uit Genk beleven op dit moment de tijd van hun leven, want ze mogen als enige Limburgse club hun kunnen tonen op het Festival del Sole in Italië. Het gerenommeerde turnfestival met deelnemers van over de hele wereld trekt jaarlijks duizenden toeschouwers, het is voor de Genkse afvaardiging dus een hele eer om hier aanwezig te zijn. De plaatsen zijn immers beperkt en het niveau is er zeer hoog. Tussen 1 en 8 juli staan de gymnasten van DeSem HAROP met hun circusact drie keer op het podium. Punten worden er niet gegeven en er is ook geen jury, waardoor de nadruk vooral op genieten ligt. En dat doet de Genkse delegatie met volle teugen, want ook naast het podium worden er heel wat leuke activiteiten georganiseerd.

“De optredens zijn tot nu toe heel goed verlopen, maar ook de workshops, poolparty’s en onze uitstappen naar de kermis en het strand waren heel leuk”, aldus Kato die als gymnaste deelneemt aan het prestigieuze festival. Het is ondertussen de derde deelname voor de Genkse turnclub. geva