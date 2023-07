Bocholt, Peer, Bree, Kinrooi, Maaseik en Oudsbergen werken samen aan buurtsport

Bocholt

Bocholt, Peer, Bree, Kinrooi, Maaseik en Oudsbergen werken sinds 1994 samen aan een sportbeleid waarbij de algemene sportontwikkeling van bewoners centraal staat. In het nieuwe buurthuis van Reppel, de gerestaureerde kerk, brainstormden de schepenen over nieuwe initiatieven. Gastheer Jan Verjans, schepen van Sport in Bocholt: “Sport Vlaanderen voorziet de nodige subsidiëring. Naast begeleiding- en opleidingscursussen bekijken we ook hoe we problemen, zoals het installeren van CO2 meters in de sporthallen, concreet kunnen aanpakken.”

Acties zoals ‘Kijk ik fiets’, de bosloop en badmintoncriteriums zijn ondertussen een vaste waarde. “Onze seniorgames en ‘Bee fit Challenge’ zijn eveneens het resultaat van dit jaarlijks schepenoverleg”, besluit Verjans. rdr