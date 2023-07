Brit en Italiaan komen om bij dodelijke valpartijen in Franse Alpen

Een Brit en een Italiaan zijn zondag om het leven gekomen bij twee dodelijke valpartijen in de Alpen. Dat hebben de hulpdiensten maandag gemeld.

De Britse wandelaar, rond de 50 jaar oud, kwam om het leven tijdens een wandeling aan de voet van de Mont Blanc, meldt de gendarmerie-eenheid voor het hooggebergte PGHM van Chamonix. Hij wandelde over een moeilijk begaanbaar pad in de buurt van de Bionassaygletsjer, de kleinste van de grote gletsjers in het Franse deel van het Mont Blancmassief. Hij viel ongeveer vijftig meter naar beneden en overleefde dat niet, aldus de hulpdiensten.

Bij een tocht op de Col du Lou, boven het meer van Mont-Cenis nabij de Italiaanse grens, maakte een 67-jarige Italiaan een val van 150 meter. Zijn echtgenote, die bij hem was, belde de hulpdiensten. Die konden enkel het overlijden van de man vaststellen.