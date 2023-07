Stijn Baert over nieuw pensioenakkoord: “Geen doordacht plan, wel extra koterijen”

In plaats van een echte pensioenhervorming heeft onze regering extra koterijen gebouwd, dat zegt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent). “Dit is ruimschoots onvoldoende.”

“Het rapport van de vergrijzingscommissie stelt dat ons land tegen 2070 vijf procent van het bruto binnenlands product zou moeten besparen. Dit plan zorgt voor amper 0,5 procent. Dat is ruimschoots onvoldoende”, zegt Baert. “Dit is geen grote hervorming of doordacht plan. Het is een wanhopige poging om tegemoet te komen aan de eisen van Europa om het relance-geld alsnog los te krijgen.”

“Duidelijke incentive”

Werken moet meer lonen, daar heeft quasi elke politieke partij en arbeidsexpert de mond van vol. Voor deze pensioenhervorming komt dat neer op 22.645 euro voor mensen die meer dan drie jaar bovenop hun wettelijke pensioenleeftijd werken. “Dat is op zich goed. Het geld wordt in één keer uitbetaald dus dat is een duidelijke incentive. Daarbij is zo’n bedrag procentueel aantrekkelijker voor de laagste pensioenen. Het is in die zin dus een doelmatigere bonus dan de vorige. Maar dit is geen hervorming. Hiermee bouwt de regering verder aan een reeks koterijen in plaats van een grondige hervorming door te voeren.”

Dat er tegelijk aan de perequatie van ambtenaren geraakt wordt en aan de tweede pensioenpijler, is goed volgens Baert, maar het maakt ook dat de twee stelsels niet dichter bij elkaar komen te staan. “En dat is natuurlijk heel jammer”, aldus Baert. “Voor de overheid werken blijft op vlak van pensioen zoveel interessanter dan werken in de privé. En zo blijven mensen in een gouden kooi zitten. Want waarom zou een NMBS-bestuurder - die mag stoppen op 55 jaar - op zijn 45 jaar zich nog omscholen en zijn carrière verderzetten in de privé? Daar is niets aan veranderd.”

(nba)