Joselpho Barnes wil meteen zijn stempel drukken in de komende oefenwedstrijden. — © Bart Borgerhoff

Terwijl STVV naarstig zoekt naar een spits van kaliber, woedt de strijd om een gunstige plek in de spitsenhiërarchie volop. Fatih Kaya, Oleksandr Filippov en aanwinst Joselpho Barnes weten wat te doen in de komende oefenduels: punten scoren. Tegen de Nederlandse tweedeklasser Top Oss (15u) krijgen ze dinsdag een nieuwe kans. “Ik ben enorm gemotiveerd om in Sint-Truiden te slagen”, aldus de gretige Barnes.