PSV haalt opgelucht adem: Noa Lang kan later deze week weer met de groep trainen, vrees voor ernstige blessure van de baan

Tijdens zijn eerste training met PSV moest Lang al na tien minuten naar de kant met knieproblemen. Hij werd een tijdlang behandeld en dus werd gevreesd voor het ergste. Maar vandaag trainde Lang weer individueel en zal later deze week de groepstrainingen hervatten. PSV trekt donderdag op stage naar Oostenrijk, mét Lang dus.

Dat Lang ontsnapt aan een ernstige blessure, is een meevaller voor trainer Peter Bosz. Op 4 augustus staat de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord al op het programma en op 8 of 9 augustus wordt de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League gespeeld, met Racing Genk als mogelijke tegenstander.

PSV betaalde 15 miljoen euro plus bonussen aan Club Brugge voor de 24-jarige buitenspeler, die 2,5 jaar in ons land voetbalde.

Nummer 7

Na drie seizoenen bij Club Brugge, maakte Lang niet de stap naar een grote buitenlandse competitie, zoals hij had gehoopt, maar keert hij terug naar Nederland. “Ik denk dat het voor veel mensen een verrassing is. Het werd niet van mij verwacht dat ik openstond voor een terugkeer naar Nederland. Maar ik ben pas vader geworden en er komt een EK aan. Ik ben heel hongerig om in Nederland kampioen te worden en daar een groot aandeel in te hebben. Ik wil mezelf doorontwikkelen. Op het veld, maar ook daarbuiten”, zei Lang over zijn transfer.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Lang heeft de reputatie opgebouwd een speler te zijn die nog wel eens buiten de lijntjes kleurt, maar denkt dat hij desondanks goed bij PSV past. “Geloof mij maar, dat ik hier ga passen. Het is wel een beetje bekend wat de club in huis haalt. Ik ben gewoon altijd mezelf. Als je mij kent, dan weet je zeker dat je met mij door een deur kan. Ik ben iemand die met trots speelt voor de club waar hij speelt en altijd alles zal geven. Ik ben niet altijd de makkelijkste, maar dat is wel wie Noa Lang is. Noa Lang is nu hier en is hier om te presteren.”