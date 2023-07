Dierenrechtenorganisaties doen aangifte tegen boer en burgemeester na doodschieten van wolf in Nederland

Animal Rights overweegt nog om ook aangifte te doen tegen de plaatsvervangende burgemeester die zondag betrokken was bij het besluit om de wolf dood te schieten, en tegen de persoon die het schot heeft gelost. Volgens Animal Rights is door het doodschieten van de wolf de Habitatrichtlijn overtreden, waarin wolven worden beschouwd als beschermde soort.

Zondagochtend raakte een hobbyboer uit het Drentse dorp Wapse gewond toen hij een wolf van zijn terrein probeerde te verjagen. Het dier had enkele van zijn schapen doodgebeten, en bevond zich nog steeds binnen de afrastering rond het terrein. De adjunct-burgemeester gaf ongeveer een uur na het incident opdracht om de wolf dood te schieten, na overleg met burgemeester Rikus Jager en de politie.

Jager zei zondag dat het gemeentebestuur heel snel moest handelen omdat de veiligheid van mensen in het geding was, en er sprake was van acuut gevaar. Animal Rights stelt dat het gevaar al was geweken. Ook vindt de organisatie het kwalijk dat het hek rond het terrein niet is opengezet, zodat de wolf kon ontsnappen. Volgens de burgemeester was dat te risicovol, en zou de wolf dan ook andere mensen hebben aangevallen.

Zondagavond liet ook de Faunabescherming al weten aangifte te doen tegen de schapenboer en burgemeester Jager. Volgens de Faunabescherming was geen sprake “van een aanval van een wolf op een mens, maar van een mens op een wolf”.