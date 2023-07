Nederlandse premier Mark Rutte stapt uit politiek: “Niet beschikbaar als lijsttrekker bij komende verkiezingen”

Rutte maakte het nieuws maandagochtend bekend bij het begin van een debat over de val van zijn regering afgelopen vrijdag, maar hij nam de beslissing naar eigen zeggen zondag al voor zichzelf. “Er is de afgelopen dagen gespeculeerd over wat mij zou motiveren”, klonk het in de Tweede Kamer. “Het enige antwoord is: Nederland. Mijn positie daaraan is volstrekt ondergeschikt. Zondag heb ik daarom besloten dat ik niet beschikbaar ben als lijsttrekker voor de VVD bij de komende verkiezingen.”

De Tweede Kamer zou maandag debatteren over de val van de regering, nadat de coalitiepartijen (het rechts-liberale VVD, het links-liberale D66, en de christelijke partijen CDA en CU) ook na een week met crisisberaad na crisisberaad geen akkoord vonden over maatregelen tegen de hoge asielinstroom.

De meeste oppositiepartijen beschouwden Rutte als de grootste schuldige voor de crisis, en zouden de ontslagnemende premier maandag met een motie van wantrouwen per direct proberen te doen opstappen, zodat Rutte niet tot de vorming van een nieuwe regering in functie kon blijven. Hij stond dus voor een gevecht voor zijn politieke overleven dat hij dus liever uit de weg gaat.