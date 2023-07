Houthalen-Helchteren

Justen Snoks (35) uit Houthalen, zelfstandige bij Snoks renovatie en elektriciteit

Nahtalie Mondelaers (34) uit Hechtel, zorgkundige bij het Wit-Gele Kruis Peer

Kinderen: Liam (8), Lore (5) en Lynn (8 maanden)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Wij waren vroeger jeugdvrienden”, vertelt Nathalie. “We zijn elkaar uit het oog verloren, maar tien jaar later hebben we elkaar teruggevonden en is de vonk overgeslagen.” (gn)

