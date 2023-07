Diepenbekenaar Mrkrul (25) rondt kaap van 1 miljoen volgers op Tiktok

Mrkrul, het account van Arne Claessens (25) uit Diepenbeek, heeft 1 miljoen volgers aangetikt op Tiktok. “Toen ik nog maar net mijn account had, stond er ‘Ooit haal ik 1 miljoen volgers’ in mijn bio”, vertelt hij. “Nu is dat ook werkelijkheid.”

Wat Arne’s groei op TikTok zo bijzonder maakt, is dat hij in tegenstelling tot andere grote Limburgse TikTok’ers, nederlandstalige video’s maakt. “Ik probeer mijn video’s wel op zo’n manier te maken dat je, zelfs als je zonder geluid kijkt, nog steeds begrijpt wat er gebeurt”, zegt hij. “Veel van mijn virale video’s komen daarom ook bij niet nederlandstaligen terecht.”

In tegenstelling tot YouTuber Abel (die onlangs 1 miljoen volgers aantikte op Youtube) is financiële onafhankelijkheid voor Arne niet vanzelfsprekend: “Het is een grote misconceptie dat TikTok’ers met miljoenen volgers allemaal stinkend rijk zijn”, legt Arne uit. “Op dit moment krijg ik bijvoorbeeld alleen inkomsten van brand deals en mijn YouTube-kanaal. Ik verdien dus wel iets, maar niet genoeg om er comfortabel van te kunnen leven. Daarom woon ik voorlopig nog bij mijn ouders. Zo kan ik ook wat sparen. Nu ik de mijlpaal van 1 miljoen volgers op TikTok gepasseerd heb, ben ik van plan mijn eerste merchandiselijn te lanceren”, zegt hij. “Sokken met daarop ‘Mrkrul Club’. Als die bij mijn volgers in de smaak vallen, opent er weer een weg naar een nieuwe inkomstenbron.”

