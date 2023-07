FIH maakt locaties van kwalificatietoernooien hockey voor Olympische Spelen bekend

Bij de mannen worden de toernooien georganiseerd in Lahore (Pakistan) en Valencia (Spanje). De vrouwen knokken voor een plaats op de Spelen in Changzhou (China) of opnieuw Valencia (Spanje).

Europa levert zeven landen bij de mannen en acht landen bij de vrouwen op de kwalificatietoernooien. De landen worden uitgenodigd op basis van hun resultaten in de continentale kampioenschappen, die allen in augustus plaatsvinden. De drie beste teams van elk kwalificatietoernooi plaatsen zich voor de Spelen in Parijs. Ze vervoegen gastland Frankrijk en de winnaars van de vijf continentale kampioenschappen (Afrika, Zuid- en Noord-Amerika, Azië, Europa en Oceanië).

In Parijs nemen zo twaalf landen deel aan de olympische hockeytoernooien. De Red Lions pakten in Tokio in 2021 olympisch goud. De Red Panthers konden enkel in Londen in 2012 deelnemen aan de Olympische Spelen.