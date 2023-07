Nieuwerkerken

Rooni Theeboom (28) uit Mortsel, communicatieprofessional bij ACV bouw industrie en energie

Liesbeth Delvax (30) uit Binderveld, adviseur communicatie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We hebben elkaar in 2014 ontmoet aan de VUB in Brussel”, vertelt Rooni. “Daar studeerden we allebei communicatiewetenschappen.” (len)

