Vliegtuig op luchthaven van Arkansas getroffen door bliksem tijdens storm: vonken schieten van de vleugel

Van een echte ‘jumpscare’ gesproken: passagiers op een vliegtuig in Little Rock (Verenigde Staten) zagen hoe een toestel van American Eagle op de tarmac tijdens een storm door een krachtige blikseminslag geraakt werd. Op de beelden is te zien hoe de blikseminslag vonken veroorzaakt op de vleugel. Het toestel, een Embraer E175, werd na afloop van de storm aan de gate gecontroleerd op schade, gelukkig raakte er niemand gewond.